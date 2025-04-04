В Канаде захотели ввести дедлайн для России по Украине

Руководитель МИД Канады Мелани Жоли в ходе встречи глав МИД государств НАТО заявила о том, что перед Россией надо поставить дедлайн, касательно установления перемирия в украинском противостоянии. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Жоли, главы министерств поговорили об украинском конфликте и выступили за переговоры с Соединенными Штатами. Также она заявила, что России необходимо выразить «более четкую позицию» по идущему противостоянию.

Глава МИД Канады продвигает мысль о том, что для РФ «должны быть последствия» в случае недостижения договоренности по условиям прекращения огня. Кроме того, она высказалась за идею выставить для России дедлайн по данному вопросу.

Руководитель МИД Эстонии Маргус Цахна поддержала инициативу коллеги, сообщив также о необходимости наметить «красные линии в расписании», ведь «Трамп не может больше ждать». По словам представительницы прибалтийской страны, велся на встрече разговор и о введении «более тяжелых». Санкций в отношении России.

Ранее стало известно о том, что глава канадского МИД отказалась обсуждать суверенитет страны.