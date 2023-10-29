В Карагандинской области более 40 человек погибли в аварии на шахте

Ранее мы уже писали о том, что президент Казахстана объявил день траура по погибшим на шахте в Караганде – им стало 29 октября. Именно в этот день также появилась информация о том, что количество жертв превысило отметку в сорок человек – обнаружены тела 42-х погибших. Информацией об этом поделились в МЧС Республики Казахстан.

На сайте ведомства рассказали о том, что для оказания экстренной медпомощи привлечен двадцать один человек и семь единиц техники (скорая медицинская помощь). В поисково-спасательной работе задействованы пятьдесят пять горноспасателей, а также пятнадцать единиц техники. Для проведения поисковых работ есть все необходимое оборудование и средства связи.