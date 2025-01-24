В Карелии коммунальная авария привела к введению режима чрезвычайной ситуации

В городе Питкяранта, который находится в Республике Карелия, был введен режим ЧС из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила администрация муниципального округа, и слова ее представителей привел ТАСС.

В Питкяранте произошла авария на водопроводе, после чего без водоснабжения остались все жители этого населенного пункта в количестве порядка 8 тыс. человек.

«24 января с 12:00 мск на территории Питкярантского муниципального округа введен режим ЧС», — указали в администрации.

Авария случилась еще вчера, 23 января. Все это время аварийные службы ведут восстановительные работы. Когда они завершатся, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о нарушении работы водовода Дон — Донбасс. Это произошло из-за атак украинской армии по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Аварийные бригады проводят активные работы по восстановлению нормального водоснабжения в домах граждан и учреждениях.