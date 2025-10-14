В Кашире прошел ежегодный окружной фестиваль творчества пожилых людей

Мероприятие, собравшее участников в возрасте от 55 лет, стало площадкой для демонстрации разнообразных талантов и увлечений. Согласно информации организаторов, программа включала в себя как концертные номера, так и творческие состязания, что в целом создало особую атмосферу, наполненную вдохновением и взаимной поддержкой.

Данное событие было проведено в рамках реализации губернаторской программы «Активное долголетие». Главная цель этого проекта заключается в том, чтобы мотивировать людей пенсионного возраста вести насыщенную жизнь, воплощать в жизнь свои креативные замыслы и поддерживать прочные социальные связи.

Участники фестиваля отмечали, что подобные события предоставляют им отличный шанс не только продемонстрировать свои умения, но и обрести новых друзей и единомышленников. Гости, присутствовавшие в зале, имели возможность оценить разнообразные творческие работы и насладиться яркими выступлениями, что сделало фестиваль по-настоящему памятным событием для всех собравшихся.

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире предложено по телефону 8 (49669) 28-147. Актуальное расписание доступно на официальном портале программы: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее сообщалось, что команда из Каширы заняла призовое место во II Московском областном чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье».