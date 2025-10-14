В Кашире ветераны СВО и семьи участников спецоперации посетили с экскурсией АО «Гофрон»

Мероприятие прошло в рамках губернаторской инициативы «Промышленный туризм Московской области». Его площадкой стало предприятие АО «Гофрон», входящее в «Группу компаний ДАФ». Участники смогли изнутри увидеть полный цикл создания гофрокартона и готовой продукции из него, а также получили информацию о потенциальных вакансиях на производстве.

Проведением экскурсии занималась начальник департамента охраны труда предприятия Наталья Шпакова. На одном из ключевых участков подробный рассказ о функционировании сложного оборудования для гостей провела старший машинист Евгения Никитина. Экскурсанты проявили особый интерес к высокотехнологичному процессу изготовления специализированной упаковки, которая предназначена для защиты стекол современных смартфонов при транспортировке.

Среди участников мероприятия присутствовал Александр Зотов, возглавляющий Каширское муниципальное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области.

«Прежде всего, хочу поблагодарить ООО «Группа компаний ДАФ» за активное участие в сборе гуманитарной помощи, направляемой за ленту.Экскурсия на предприятие была интересной и полезной. Будем рады снова здесь побывать новым составом: такие экскурсии помогают участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, получить информацию о востребованных профессиях. Мы заинтересованы в создании рабочих мест для вернувшихся домов участников специальной военной операции, у которых есть инвалидность. Будем рады сотрудничеству со всеми предприятиями округа, которые создают квотируемые рабочие места для инвалидов», — отметил Александр Зотов.

Данная акция наглядно продемонстрировала, как региональные проекты не только знакомят жителей с работой местных промышленных гигантов, но и выполняют важную социальную функцию, предоставляя новую информацию и возможности для тех, кто связан с выполнением воинского долга.

