В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Казахстане состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих казахской армии. Об этом сообщила администрация президента Казахстана в своем телеграм-канале.

В Астане стартовал парад, который посвящен 80-летию Великой Победы. В нем принимают участие более 200 различных единиц техники, а также оружейных систем, среди них 66 самолетов и вертолетов. На параде представлены все виды Вооруженных сил Республики Казахстан, количество военных, которые участвуют в мероприятии, переваливает за 4 тыс.

«Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы „Бук“, „Тор“, колесные боевые машины „Барыс“, „Алан“, „Айбар“, „Таймас“, „Террекс“, а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин», — указано в микроблоге.

Среди авиации, которая пролетает над марширующими колоннами, есть военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410, а также патрульный самолет Би-300.

Ранее сообщалось, что в параде на Красной площади 9 мая планируют принять участие 102 военнослужащих китайской армии. Контингент из Поднебесной будет самым крупным из иностранных представительств, которые примут участие в мероприятии в Москве.