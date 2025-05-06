В День Победы во время парада по Красной площади пройдет расчет из более чем 100 военных из Китая. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на справочные материалы Кремля, которые подготовлены к официальному визиту в Россию главы КНР Си Цзиньпина.

Уточняется, что Китай на параде представят 102 человека, а контингент из Поднебесной будет самым крупным из иностранных.

Ранее в различных социальных сетях появлялись видеозаписи с большим количеством туристов из Китая, которые буквально заполонили центр столицы ради того, чтобы своими глазами увидеть репетицию грядущего Парада.

Китайцы отличаются своим усердием, которое, иногда, выходит за пределы возможностей человеческого организма. Так, в Поднебесной репетитор одновременно обучал 400 человек, однако подобная нагрузка оказалась для него фатальной.