В Казахстане запретили продавать и распространять вейпы

В Казахстане подписан закон, согласно которому запрещено продавать и распространять вейпы, а также сопровождающую продукцию к ним. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на пресс-службы президента страны.

Согласно новому закону, электронные устройство нельзя не только продавать, но и распространять. Под аналогичный запрет попали ароматизаторы используемые в них жидкости, а также реклама подобной продукции. Закон начнет работать по прошествии 60 дней после того, как был официально опубликован. Согласно тексту, он направлен на реализацию поручений президента по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медиков, а еще принятию комплексных решений, которые окажут профилактическое влияние и помогут снизить среди молодых людей популярность никотиносодержащих веществ.

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