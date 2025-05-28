В Казани из СИЗО сбежал рецидивист

Неоднократно судимого Альберта Нугманова разыскивают в Казани и близлежащих районах, сообщает портал «Волжская новь».

Сообщается, что беглец — уроженец Верхнеуслонского района. Он сбежал из-под стражи, а ранее уже имел судимость за разные преступления. По какому нарушению Нугманова взяли в очередной раз, не уточняется.

Правоохранители получили необходимые ориентировки. Предварительно, заключенного последний раз видели на окраине Казани, в Юдино и Залесном. Жителей призвали сохранять бдительность, но не поддаваться панике. Сообщать о подозрительных личностях в округе рекомендовали напрямую в полицию.

По информации портала, беглого нарушителя закона задержала военная комендатура в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Россоши неизвестный открыл стрельбу по людям.