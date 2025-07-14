В Казани поймали редкого сома весом 79 кг

На реке Каме в районе Казани российские рыболовы выловили необычайно крупного сома, сообщил портал «Татарстан 24». Вес рыбы составил 79 кг, а ее длина — 225 см.

Рыбаки, которым посчастливилось поймать эту редкую рыбу в Татарстане, отметили, что подобные экземпляры встречаются крайне редко. Они считают это большой удачей, так как обычно им попадаются сомы гораздо меньшего размера, весом от 10 до 20 кг.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее рыбаки выбросили тунца за $1,9 млн обратно в море.