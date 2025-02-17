В Кемерове на скандальную блогершу завели дело из-за угроз дочери на алкостримах

Жительница областной столицы Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела после угроз дочери на трансляциях. У нее также забрали дочь, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.

Женщина обвинила соотечественников в психологической травме ребенка. Именно жители привлекли внимание полиции в соцсетях, разместив несколько отрывков из скандальных трансляций. Это привело к возбуждению уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей. Также в реабилитационный центр забрали дочь сибирячки.

«Вы ребенка у меня отобрали… У нее сейчас психологическая травма какая! Вы что натворили? Вы не меня наказали сейчас, а ребенка наказали», – высказалась горе-мать.

Органы опеки требуют через суд лишить ее родительских прав, причем второй раз. В первый женщина смогла восстановить права на ребенка.

Ранее сообщалось, что глава СК заинтересовался пьяными эфирами матери-одиночки из Кузбасса, которая материла дочь и угрожала ей.