В Кемерове наказали водителя автобуса за лихачество на дороге

В областной столице Кузбасса водитель общественного транспорта был привлечен к ответственности за пренебрежение ПДД. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Госавтоинспекцию.

О ситуации стало известно после жалоб пассажиров и других участников движения. В сети опубликовали, как автобус подрезает машины, на скорости перестраивается в полосе и проезжает на запрещающий сигнал светофора. На красный водитель пронесся на перекрестке Ленина и улицы Тухачевского.

Такое вождение, как отмечает ГИБДД, ставило под угрозу здоровье и жизнь пассажиров, а также других водителей. Лихача наказали административно, выписав штраф на 1 500 рублей. С ним также провели дисциплинарные беседы. Следующие нарушения могут привести мужчину к более серьезным наказаниям, вплоть до лишения работы и прав на вождение.

Ранее сообщалось, что на Алтае ввели необычную выплату: пять тысяч рублей предлагают за информацию о пьяном вождении.