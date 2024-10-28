В Кемерове уже 400 многодетных семей получили удостоверения

В Кемерове начали выдавать удостоверения, официально подтверждающие статус многодетной семьи. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что на данный момент в городе насчитывается более шести тысяч многодетных семей, из них первые 400 уже получили свои удостоверения.

Отмечается, что с целью удобства жителей Кемерова, желающих получить такое удостоверение и имеющих на это все основания, организована консультация.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что государство должно помогать с погашением ипотеки семьям с детьми.