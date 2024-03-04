В Кемерово автоледи снесла курьера на велосипеде

Кемеровчанин опубликовал в Сети видео, судя по которому женщина-водитель наехала на доставщика. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Курьер в розовой куртке пытался проехать по регулируемому переходу, не слезая с велосипеда. Однако в этот момент молодого человека снесла иномарка, за рулем которой находилась женщина. Автоледи вышла из машины сразу, как наехала на беднягу.

Сам доставщик смог сам подняться на ноги. Какие повреждения он получил не уточняется. В комментариях отметили, что якобы была установлена вина самого велосипедиста. Однако это неофициальная версия.

Отметим, что по правилам велосипедисты должны сходить с двухколесного транспорта при пересечении зебры.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса поплатится за нарушение прав малолетнего пассажира.