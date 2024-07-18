В Кемерово наказали мать маленьких детей, гулявших на крыше магазина

В столице Кузбасса двое детей выпрыгнули на крышу магазина, устроив там игры. Как пишет издание «Vse42.ru» , мать наказали за невнимательность после вмешательства полиции.

Проживающая на ул. Сибиряков-Гвардейцев женщина не уследила, как ее двое детей вылезли на крышу магазина и спокойно разгуливали там в неглиже под лучами солнца. Они немного поиграли и вернулись в квартиру. Об опасной забаве стало известно уже из соцсетей: снимки публиковали обеспокоенных горожане.

В дело вмешалась полиция. Было установлено, что из квартиры выбрались брат и сестра 8 и 9 лет соответственно. Мать не знала о произошедшем, пока об этом не сообщили правоохранители. МВД Кузбасса уточняет, что сибирячка получила протокол о неисполнении родительских обязанностей. Если бы дети пострадали, последствия были бы куда серьезнее.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске произошел вопиющий случай: мать наказала сына, изнасиловав фаллоимм=итаторами.