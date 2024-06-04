В Кемерово силовики пошли на штурм дома местной жительницы

Операция по штурму дома прошла в частном секторе города Кемерово. Силовики пытались застать врасплох женщину, подозреваемую в совершении преступления. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

В столице Кузбасса прошла спецоперация по штурму дома. Целью силовиков была женщина, которая, возможно, хотела заняться сбытом наркотиков. Группа попала в частный дом через окно: таким образом горожанка бы не успела ничего спрятать.

Подозрения подтвердились. В сумке 35-летней хозяйки нашли два пакета с неизвестным белым веществом. Находку отдали на экспертизу, которая подтвердила, что в свертках героин. Общая масса этого запретного груза оказалась около 200 граммов.

Было возбуждено уголовное дело. Сибирячке грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ в Часовом Яре.