В Кемерово задержали девочек-подростков, жестоко поиздевавшихся над школьницей

Полиция Кузбасса установила всех участниц конфликта у торгового центра «Я» в Кемерове, где несколько дней назад произошло избиение несовершеннолетней. Об этом пишет VSE42.Ru .

В МВД Кузбасса рассказали, что среди задержанных девочки от 14 до 16 лет. Самая старшая обучается в техникуме: на видео из Сети она оскорбляла пострадавшую. Именно ей грозит более суровое наказание в связи с возрастом.

Протокол по статье о мелком хулиганстве составили в отношении студентки. Ей может грозить штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. С родителями несовершеннолетних также провели беседы.

Материалы дела переданы в Следственный комитет. Также дело на контроле прокуратуры.

Напомним, информация о потасовке подростков появилась на днях в соцсетях. На ролике группа подростков избивала и унижала школьницу около торгового центра. Школьницу несколько раз ударили по голове и лицу, а после поставили на колени. Девочку заставляли извиниться за оскорбление знакомого.

Ранее сообщалось, что россиянин очутился в больнице по итогам прогулки рядом с башней «Москва-Сити».