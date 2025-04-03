В Кемеровской области аэропорты переведены на весенне-летний режим работы

В Кузбассе аэрогавани начали работу по весенне-летнему режиму. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что теперь из Кемеровской области также можно уехать в Улан-Удэ и Читу. Кроме того, введены чартерные рейсы во Вьетнам из аэропорта Новокузнецк.

Отмечается, что указанное расписание станет действовать до последней субботы октября. Аэропорты сохранили традиционные внутренние регулярные рейсы из Кемерова и Новокузнецка в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нового Уренгоя возобновил прием самолетов после происшествия с Ан-12.