В Кемеровской области введут ограничения на продажу алкогольных напитков

В День Победы в Кемеровской области станет действовать запрет на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что также жители Кузбасса не смогут приобрести спиртные напитки в День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости. При этом алкогольные напитки исчезнут из продажи и в дни последних звонков и выпускных вечеров, точные даты которых станут известны позже.

Подчеркивается, что при этом запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В кафе и ресторанах спиртное можно приобрести в эти дни.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области таксисты продают водку в запрещенное время.