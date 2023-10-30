В Керчи нашли водителя иномарки, скрывшегося с места массового ДТП

В Керчи нашли водителя иномарки, устроившего массовое ДТП с погибшим и сбежавшего с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным МВД по Республике Крым, ДТП с участием пяти автомобилей случилось рано утром. Известно, что водитель автомобиля BMW врезался в четыре транспортных средства, остановившихся на красный сигнал светофора. После этого иномарка уехала с места происшествия.

Выяснилось, что в результате массового столкновения пострадали четыре человека, среди которых подросток. Всех получивших травмы людей доставили в больницу. Также сообщается об одном погибшем на месте ДТП человеке.

Водителя, спровоцировавшего массовую аварию оперативно объявили в розыск. Сотрудникам правоохранительных органов удалось в короткие сроки найти сбежавшего участника ДТП. Водителем BMW оказался 29-летний житель Керчи. Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела.