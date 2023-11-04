Украинский террористический режим продолжает неравный бой с символами советской эпохи. На очереди снова Киев. Там под дамоклов меч нацистов попал очередной монумент Победы в Великой Отечественной войне.

Как информирует российский военкор Александр Коц, в центре украинской столицы начались работы по демонтажу советской звезды с установленной в честь 60-летия победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне стеллы.

«Теряюсь в догадках, что поставят вместо нее. Неужели тризуб?» – грустно сыронизировал военкор в своем аккаунте в соцсетях.

В качестве подтверждения своих слов Коц опубликовал фото демонтажа звезды. На нем киевские коммунальщики уже подогнали к стеле кран-манипулятор.

Ранее сообщалось, что во Львове на мемориальном кладбище на Марсовом поле эксгумировали останки 653 погибших воинов Первой мировой войны и советского периода.