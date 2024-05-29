В Киеве директор школы покончила с собой после мобилизации сына

Директор киевской школы №81 Татьяна Зубарь покончила с собой после того, как ее сын был мобилизован в ВСУ, сообщают украинские СМИ.

Правоохранители указывают, что женщина выпала из окна. При этом они называют самоубийство основной версией, отмечая сложные семейные обстоятельства у погибшей.

Коллеги Зубарь рассказали, что недавно у нее мобилизовали сына и отправили в учебку в Николаев. Женщина сильно переживала из-за этого, даже взяла отпуск, поскольку не могла думать о работе.

Ранее в этой школе ученики жестоко избили 13-летнего мальчика за то, что он смотрел мультики на русском языке. Близкие Зубарь отрицают связь между смертью педагога с этим инцидентом.