В киевской школе одноклассники сильно избили ученика из-за мультиков на русском языке

В киевской школе №81 мальчика 13 лет сверстники избили до разрыва яичка, пишет «Страна.ua».

«Сильно ударили в пах. Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой. С той стороны она так и остается сильно разбухшей», — рассказала мама мальчика.

Сообщается, что подростка якобы наказали за то, что он смотрел мультики на русском языке.

Мальчик 10 дней не рассказывал про травму, так как его запугал помощник учителя.

Образовательный омбудсмен взял случай на свой контроль.

Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Украина стала опасной страной из-за русофобии.