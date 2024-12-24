В Киеве громко: в городе прогремели серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Сразу несколько взрывов прогремели в столице Украины Киеве рано утром во вторник, 24 декабря, передает украинский телеканал «Общественное».

Поступают сведения о том, что в городе сейчас раздаются сигналы воздушной тревоги.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в опубликованном в Telegram-канале «Общественного» сообщении.

Сообщается, что, помимо самого Киева и Киевской области, воздушная тревога объявлена в еще как минимум семи областях Украины.

Ранее сообщалось, что пожар начался возле военного аэродрома «Миллерово» после атаки ВСУ.