В Киеве и Черкассах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В ночь на 4 мая в столице Украины, городе Киеве, были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.

Следует подчеркнуть, что это случилось в момент, когда звучали сигналы воздушной тревоги, о чём можно судить по информации, предоставленной онлайн-картой, разработанной министерством цифровой трансформации Украины.

Пока нет сведений о том, что стало причиной взрывов и есть ли пострадавшие.

Помимо этого, стало известно о как минимум шести взрывах, произошедших в Черкассах, Украина. В городе также была объявлена воздушная тревога.

В своем Telegram-канале «Украина.ру» сообщают о том, что в настоящее время происходит активное передвижение ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» по разным направлениям на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».