В Киеве избавились от названий Минска и Москвы на аллее городов-героев

Аллея городов-героев на территории музея истории Украины, посвященного Великой отечественной войне, осталась без названий столиц России и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Музей в Киеве произвел демонтаж букв с изображением советской медали «Золотая Звезда» и названиями городов-героев Москвы и Минска. Как пояснили в самом заведении, бронзовые рельефы отправят на реставрацию по совету специалистов.

Сейчас на аллее при музее образовалось несколько пустующих постамента. Названия Москвы и Минска убрали, но вернут ли их после реставрации не уточнили.

Статус «Города-героя» присвоили ряду российских городов в 1965 году. Через девять лет такой же титул получил Минску.

Ранее сообщалось, что на Западе обвинили Владимира Зеленского в неуважении к своим предкам из-за демонтажа важных исторических памятников.