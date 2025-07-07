Накануне в Киеве отметили «День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины». И, как обычно, не обошлось без забавных ситуаций. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак решил поздравить моряков с помощью изображения корабля, созданного искусственным интеллектом.

Видимо, все это от безысходности. Ведь, как известно, настоящего военно-морского флота у Украины попросту давно уже нет и в помине.

Согласно информации от РИА Новости, Военно-морские силы Украины фактически прекратили свое существование еще до начала специальной военной операции. На плаву остались лишь несколько ударных безэкипажных катеров, созданных по британским лекалам, и несколько бронекатеров, которые уже давно не могут выполнять необходимые боевые задачи.

В Сети уже успели вдоволь посмеяться над Ермаком. Пользователи с иронией отметили, что искусственный интеллект создает иллюзию побед, которых никогда не было, подобно тому, как это делает киевская хунта.

Ранее сообщалось о том, что украинцы попытались нанести удар по Крымскому мосту с помощью двух надводных беспилотных катеров.