В Киеве подростки стали фигурантами уголовного дела за размахивание нацистским флагом

На Украине завели уголовное дело на подростков из-за фотосессии с нацистским флагом на улице. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным киевской прокуратуры, подростки устроили фотосессию в Киеве, на которую взяли с собой флаг с символикой нацистской империи и ростовую куклу, изображающую пса по имени Патрон – талисман саперов на Украине. Для чего нужна была такая акция, не уточняется.

На подростков возбудили уголовное дело, прокуратура провела расследование. Сейчас правоохранительные органы ищут молодых людей, отметившихся на улице с флагом.