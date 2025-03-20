В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР

В Киеве сотрудник полиции надругался над 10-летней девочкой, переехавшей с семьей из Попасной в ЛНР, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, участковый полицейский из Бучанского района за развратные действия по отношению к ребенку уже получил наказание.

Установлено, что мужчина, воспользовавшись своим служебным положением, изнасиловал девочку. Также он заставлял школьницу присылать интимные фотографии, угрожая уголовной ответственностью ее родителям.

Суд в Киеве признал полицейского виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Во время судебного процесса мужчина отрицал все обвинения, а ребенка обозвал безнравственным.

Ранее Следственный комитет России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что 38-летнего жителя Норильска обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Известно, что задержанный мужчина работал звукорежиссером в местном Доме культуре (ДК).