В Киеве прервали трансляцию Reuters из центра города

Трансляция агентства Reuters из центра Киева была остановлена после обращения в Службу безопасности Украины. О данном факте сообщил руководитель городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, запрос на разрешение проведения очередной трансляции не поступал, из-за чего было решено обратиться в СБУ. После этого процесс прервали в оперативном режиме. Из YouTube-канала агентства следует, что стрим шел порядка часа.

Аналогичное событие случилось 18 февраля, только в тот день трансляция с площади Независимости продолжалась на протяжении нескольких часов. По сведениям издания «Страна.ua», данный запрет был введен после начала конфликта на Украине из-за соображений безопасности.

Ранее депутат Рады Виктория Сюмар заявила, что на Украине ведется крупнейшая за всю историю информационная зачистка.