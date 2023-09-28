В Киеве прогремел мощный взрыв - СМИ

Что явилось причиной взрыва в Киеве, есть ли пострадавшие, а также в каком районе столицы Украины все произошло - не уточняется.

«Сообщают о взрыве в Киеве», - пишет издание в своем аккаунте в соцсетях.

Как следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога в Киеве не объявлялась. Какой-либо информации о взрывах от официальных источников не поступало.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать инфраструктурные объекты в Белгородской области.