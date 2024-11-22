В Киеве решили снести еще 47 связанных с Россией памятников и знаков

Киевский городской совет принял решение о демонтаже еще 47 памятников и архитектурных элементов, которые связаны с культурным наследием России и Советского Союза. Об этом сообщила пресс-служба совета.

В совете уточнили, что 27 из этих объектов подлежат полному демонтажу. Кроме того, на 20 из них необходимо удалить отдельные элементы или изменить текстовые надписи.

На сегодняшний день в Киеве уже демонтировано 117 таких объектов и элементов, в то время как 87 объектов, из которых 12 имеют охранный статус, пока остаются на месте, добавили представители совета.

Ранее сообщалось, что на Украине снесли памятник разведчице Зое Космодемьянской.