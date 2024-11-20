На Украине снесли памятник разведчице Зое Космодемьянской

На Украине в городе Белгород-Днестровский был снесен памятник, установленный в честь разведчицы и Героя СССР Зои Космодемьянской. О демонтаже статуи сообщил украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что памятник находился на территории одной из местных школ, а демонтирован он был ночью 20 ноября. Противники статуи не единожды просили ее убрать, а соответствующее решение было принято в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что жители Кривого Рога возмутились сносу памятника поэту Александру Пушкину.