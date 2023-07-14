В Киеве вновь была объявлена воздушная тревога

Вечером пятницы, 14 июля, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости , опираясь на данные минцифры Украины.

Известно, что сам сигнал тревоги прозвучал в 18:35, и на данный момент не уточняется, есть ли какие-то последствия после включения сирены.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как власти Таганрога объяснили громкие звуки в небе. По данным главы горадминистрации, это был самолет, который переходил на ультразвук. Подробнее в нашем материале.