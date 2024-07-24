В Киевской области несколько тысяч человек остались без газа из-за аварии

Почти 4,2 тысячи человек, которые проживают в населенных пунктах Броварского района Киевской области, остались без газа по причине несогласованных земельных работ. О данном факте сообщают в областной военной администрации.

Известно, что рабочие повредили подземный распределительный газопровод, находящийся под высоким давлением. При этом, авария случилась на одной из частных территорий. В настоящее время голубое топливо не поступает в шесть населенных пунктов. Специалисты уже сделали неблагоприятный прогноз. По их подсчетам, для ликвидации последствий происшествия и возобновления поставок газа понадобится не менее двух суток.

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