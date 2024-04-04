В Киевской области пастора церкви пятидесятников обвинили в педофилии

В городе Кагарлык Киевской области по подозрению в педофилии арестован пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников «Ковчег» Александр Невинница, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, пастор неоднократно вступал в половую связь со своей 15-летней прихожанкой.

Отмечается, что Невинница соблазнил девушку не словом Божьим, а денежным вознаграждением.

По данному делу любвеобильному клирику грозит до восьми лет заключения.

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