В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Фото: [unsplash.com]
В Киевской области Украины после сигнала воздушной опасности прозвучали взрывы. Об этом стало известно из телеканала «Новости. Live».
Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Киевской области. Неспокойно в столице и ближайших населенных пунктах, жителей призывают прятаться в убежищах и других безопасных местах.
По информации канала, в регионе слышны звуки взрывов, однако где они происходят точно неизвестно. Полагают, что системы отражают прилеты.
Ранее сообщалось, что взрыв раздался на 30-м километре внутренней стороны МКАД.