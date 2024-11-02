В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киевской области Украины после сигнала воздушной опасности прозвучали взрывы. Об этом стало известно из телеканала «Новости. Live».

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Киевской области. Неспокойно в столице и ближайших населенных пунктах, жителей призывают прятаться в убежищах и других безопасных местах.

По информации канала, в регионе слышны звуки взрывов, однако где они происходят точно неизвестно. Полагают, что системы отражают прилеты.

Ранее сообщалось, что взрыв раздался на 30-м километре внутренней стороны МКАД.