В Киргизии не допустили попытку государственного переворота

В Киргизии удалось не допустить массовых беспорядков, целью которых являлся государственный переворот. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

Силовикам удалось обнаружить и пресечь случаи подготовки к разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники хотели добиться своей цели, организовав локальные конфликты, которые после должны были перерасти в массовые акции протеста и беспорядки. Целью незаконных действий являлась попытка совершения государственного переворота.

Подчеркивается, что всех участников, включая руководителей среднего звена, удалось установить и задержать. Один из идейных вдохновителей подался в бега и, предположительно, скрывается в ОАЭ.

Уточняется, что злоумышленники хотели снять фейковое видео. По сценарию, в нем киргизская «избитая и полуобнаженная девушка», над которой якобы надругались граждане другой страны, должна была молить о помощи и просить растиражировать ролик в социальных сетях. Как пояснили в ГКНБ, по идее организаторов появившиеся кадры должны были стать провоцирующим фактором для молодых людей по аналогии с событиями мая прошлого года. Затем планировалось, что вооруженные боевики разгромят места работы и жительства иностранцев в Бишкеке. Также преступники планировали устроить провокации против граждан Киргизии и сотрудников правоохранительных органов. Установлено, что подготовка к государственному перевороту велась из-за пределов страны.

Ранее стало известно о том, что после 23 лет споров Киргизия и Таджикистан все-таки подписали соглашение о государственной границе.