Вера Брежнева осадила хейтеров после обвинений в эскорте
Фото: [pixabay.com]
Скандально известная ведущая Виктория Боня заявила, что Вера Брежнева когда-то зарабатывала эскортом и просила за одну ночь 100 тыс. долларов. В СМИ эту информацию раздули быстро, после чего певицу одолели хейтеры. Лишь недавно блондинка решилась дать отпор злопыхателям, пишет издание «Утро.ру».
Как отметили звездные обозреватели, Вера Брежнева стала больше философствовать и делиться сокровенным после развода с Константином Меладзе. Некоторые даже разглядели в произошедшем разрыве эффект бумеранга, ведь когда-то и блондинка увела продюсера из семьи, от Яны Сумм.
Сейчас Брежнева поет на украинском языке, поддерживает соотечественников по крови, живет вне страны-кормилицы, России. Звезда также отбивается от хейтеров, которые то и дело сплетничают уже в открытую.
«Все, что вам нравится во мне – это вы! Все, что вам не нравится во мне, это тоже вы! Каждый видит во мне себя, свои сильные, слабые стороны, страхи и желания», – высказалась Брежнева.
Напоследок Брежнева заявила, что она — это «любовь», а также большая и яркая личность.
Причины развода Меладзе с Брежневой до сих пор неизвестны. Предполагают, что пара рассталась из-за разных политических позиций.
Ранее сообщалось, что иноагента Лазареву раскритиковала известная артистка и депутат.