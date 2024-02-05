Вера Брежнева осадила хейтеров после обвинений в эскорте

Скандально известная ведущая Виктория Боня заявила, что Вера Брежнева когда-то зарабатывала эскортом и просила за одну ночь 100 тыс. долларов. В СМИ эту информацию раздули быстро, после чего певицу одолели хейтеры. Лишь недавно блондинка решилась дать отпор злопыхателям, пишет издание «Утро.ру» .

Как отметили звездные обозреватели, Вера Брежнева стала больше философствовать и делиться сокровенным после развода с Константином Меладзе. Некоторые даже разглядели в произошедшем разрыве эффект бумеранга, ведь когда-то и блондинка увела продюсера из семьи, от Яны Сумм.

Сейчас Брежнева поет на украинском языке, поддерживает соотечественников по крови, живет вне страны-кормилицы, России. Звезда также отбивается от хейтеров, которые то и дело сплетничают уже в открытую.

«Все, что вам нравится во мне – это вы! Все, что вам не нравится во мне, это тоже вы! Каждый видит во мне себя, свои сильные, слабые стороны, страхи и желания», – высказалась Брежнева.

Напоследок Брежнева заявила, что она — это «любовь», а также большая и яркая личность.

Причины развода Меладзе с Брежневой до сих пор неизвестны. Предполагают, что пара рассталась из-за разных политических позиций.

Ранее сообщалось, что иноагента Лазареву раскритиковала известная артистка и депутат.