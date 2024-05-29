В Кировской области мужчина жестоко избил ребенка на детской площадке

Под Кировом ребенок был избит агрессивным мужчиной, который пытался разобраться с буйными подростками на детской площадке. Об истории сообщает RT .

Мама пострадавшего школьника рассказала, что мужчина оттаскал за волосы ее сына и ударил его о карусель. В итоге ребенок получил ссадины и сотрясение мозга, ему потребовалась помощь врачей.

Сам мужчина извинился и отметил, что школьник попал под горячую руку: на самом деле он пытался разобраться с подростками, которые над ним подшучивали и дразнили. Также нападавший предложил компенсацию ущерба.

Несмотря на все это мать пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что директор школы покончила с собой из-за мобилизации сына на Украине.