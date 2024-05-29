В Кировской области мужчина жестоко избил ребенка на детской площадке
Фото: [pixabay.com /Vika_Glitter]
Под Кировом ребенок был избит агрессивным мужчиной, который пытался разобраться с буйными подростками на детской площадке. Об истории сообщает RT.
Мама пострадавшего школьника рассказала, что мужчина оттаскал за волосы ее сына и ударил его о карусель. В итоге ребенок получил ссадины и сотрясение мозга, ему потребовалась помощь врачей.
Сам мужчина извинился и отметил, что школьник попал под горячую руку: на самом деле он пытался разобраться с подростками, которые над ним подшучивали и дразнили. Также нападавший предложил компенсацию ущерба.
Несмотря на все это мать пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что директор школы покончила с собой из-за мобилизации сына на Украине.