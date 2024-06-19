В Кировской области ветка проткнула глазницу мотоциклиста и проникла к мозгу

Под Кировом водитель мотоцикла во время поездки с ветерком наехал на часть дерева и наткнулся глазом на ветку. Она застряла в глазнице и проникла в ткань мозга, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Минздрав области.

Предательская ветка попала в глазницу 54-летнего мотоциклиста. Чудом она не проткнула глаз, застряв между ним и костной стенкой. Инородный предмет, несмотря на размеры в 4 см, смог достигнуть тканей мозга.

Мужчину госпитализировали и подготовили к операции в нейрохирургическом отделении. Ветка в глазнице оказалась не единственной проблемой: у пациента диагностировали скопление воздуха в черепе, ушиб мозга и ранение правой орбиты с повреждением черепа. В районе подглазничной области красовалась колотая рана.

Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии успешно провели непростую операцию. Мужчина находился в больнице около 20 дней, а затем был выписан из медучреждения. Дальнейшее лечение и восстановление он будет проходить дома.

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