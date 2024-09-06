В Китае эвакуировали более 400 тыс. человек из-за тайфуна «Яги»

Жители страны экстренно покинули свои дома из-за приближающейся опасности. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

В Китае в провинции Хайнань почти 420 тыс. человек были эвакуированы из-за мощного супертайфуна «Яги». Этот тропический циклон направляется к острову и, как ожидается, обрушится на побережье в районе города Вэньчан.

Согласно прогнозам, уровень моря у северных берегов острова Хайнань поднимется на 150-230 сантиметров в период с пятницы 12:00 до субботы 12:00 по местному времени. В городе Хайкоу ожидаются серьезные наводнения из-за сильных осадков и штормовых волн.

Власти провинции взяли под контроль дорожное движение по всей территории. В административном центре Хайкоу начали закрывать школы, достопримечательности и другие учреждения. Работа в них приостановлена.

Ранее в Японии из-за тайфуна «Шаньшань» погибли 4 человека. Более сотни человек получили ранения. Также пострадали крыши многих зданий.