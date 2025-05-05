В Китае от переработок скончался учитель, работавший с 400 учениками

В Китае учитель, которому не исполнилось еще и 30 лет, умер на рабочем месте. Он занимался репетиторством в режиме онлайн и вел порядка 400 учеников. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Молодой китайский учитель по имени Ли пять лет отработал на цифровой платформе, которая занималась репетиторством со школьниками. Ему пришлось отработать несколько дней подряд с большими сверхурочными часами, и это не прошло бесследно. 22 апреля он не вернулся домой с работы, его тело утром следующего дня обнаружил в офисе уборщик. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Семья считает, что это произошло из-за хронического переутомления и очень большой нагрузки, так как репетитору приходилось одновременно вести занятия с 400 детьми.

Указывается, что у умершего 2 мая должна была состояться свадьба. Руководство фирмы отказывается признавать свою вину и говорит, что в таких переработках не было необходимости. В то же время сотрудники компании подтверждают слишком высокую нагрузку на них. Комментаторы также сильно сомневаются в том, что молодой парень добровольно изнурял себя такими длительными сверхурочными работами.

Ранее сообщалось, что репетиторы в России попали в категорию тех работников, у кого наиболее сильно выросли зарплаты за 2024 год. Они стали получать на 10-20% больше. Больше всего рост оплаты труда затронул сферы логистики и транспорта. У занятых в этих отраслях работников зарплаты поднялись на 20-40%.