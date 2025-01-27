В Китае первый корги-полицейский потерял премию из-за сна на рабочем месте

Первый полицейский пес породы корги в Китае потерял свои угощения по итогам года, поскольку он спал на службе и помочился в свою миску с кормом. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Корги по имени Фузай появился на свет 28 августа 2023 года и в начале января 2024 года начал свою службу в полиции города Вэйфан на севере Китая в качестве резервного специалиста по обнаружению взрывчатых веществ. В октябре Фузай был переведен в основной состав.

В марте того же года его аккаунт в социальных сетях стал набирать популярность, и сейчас у него почти 400 тыс. подписчиков. В одном из видео, опубликованном в январе 2025 года, полицейский хвалит Фузая за его работу и преподносит ему подарки, включая угощения и игрушки. Однако позже он решает отнять часть из них из-за проступков во время службы.

Издание сообщает, что пользователи социальных сетей заступились за Фузая, и вскоре сотрудники полиции опубликовали новое видео, где подарили корги щедрый новогодний набор с лакомствами.

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