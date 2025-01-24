В Китае мужчину, напавшего на школьный автобус, приговорили к смертной казни

Суд в Китае приговорил 52-летнего мужчину к смертной казни за нападение на школьный автобус с японцами. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные от суда.

По данным издания, сам инцидент случился еще в июне прошлого года – у китайца Чжоу Цзяшэна было много долгов, и он не знал, как дальше жить. Тогда он решил напасть на школьный автобус на остановке, в котором сидели жители Японии – ранены оказались женщина с ребенком, женщина-водитель убита.

В постановлении суда Япония, при этом, не упоминается. В итоге решением суда напавший приговорен к смертной казни.

Напомним, что совсем недавно в Китае был приведен в действие приговор о смертной казни. На днях был казнен автомобилист, по чьей вине погибло больше 30 человек.