В Китае увеличилось число магазинов с «товарами из России»

В последние месяцы в Китае наблюдается резкое увеличение числа магазинов, которые, как утверждается, продают товары из России, однако этот бум уже подходит к концу на фоне растущих вопросов о подлинности продукции, сообщило издание South China Morning Post.

В торговых точках можно было найти колбасы, шоколад и даже сладости из дуриана, произрастающего в тропиках Юго-Восточной Азии, при этом утверждая, что товары были привезены из России (при этом поставки российской колбасы в Китай запрещены, отмечает SCMP).

Магазины оформлены с использованием кириллицы, в них звучат песни «Катюша» и «Калинка», а внутренний интерьер украшен матрешками.

Вопросы о происхождении товаров возникают не только у простых потребителей, но и у государственных служащих. На прошлой неделе местные власти начали проверку одного из таких магазинов в туристической зоне юго-восточной провинции Фуцзянь.

По данным China Consumer News, там были заведомо неправильно маркированы продукты, сделанные в Китае, как иностранные. Похожая ситуация произошла в Пекине, где в конце декабря закрылся магазин с аналогичным ассортиментом.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил свою долю в мировых запасах лития с 6% до 16,5%, поднявшись на второе место в мире по этому показателю.