Китай вышел на второе место в мире по запасам лития

Китай увеличил свою долю в мировых запасах лития с 6% до 16,5%, поднявшись на второе место в мире по этому показателю.

Лидерство остается за Чили, но КНР обошла Австралию, Аргентину и Боливию, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской геологической службы.

Значительный вклад в этот успех внесли открытия на западе страны, где выявлен литиевый пояс протяженностью 2800 километров. Дополнительные запасы обнаружены в минеральных озерах Тибетского нагорья, что позволило Китаю занять третье место по объему лития, добываемого из таких месторождений.

Китайские ученые также достигли прогресса в извлечении лития из лепидолита – ранее сложного и дорогостоящего процесса. Это открытие расширяет возможности использования национальных месторождений, укрепляя позиции страны на рынке.

Литий играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, систем накопления энергии, мобильных устройств и других технологий. Эксперты считают, что рост добычи этого металла позволит Китаю снизить зависимость от импорта, а также укрепить баланс на мировом рынке.

Благодаря активной разведке и внедрению новых технологий Китай значительно усилил свои позиции, превращаясь в одного из главных игроков на стратегически важном рынке энергоресурсов.

Ранее стало известно о том, что Си Цзиньпин распорядился привлечь к ответственности экономиста за слова о ВВП Китая.