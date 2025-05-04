В Кизляре покупатели разгромили обувной бутик во время акции «Все по 99 рублей»

Акция «Всё по 99 рублей», которую устроили владельцы магазина в дагестанском Кизляре, надолго запомнится как местным жителям, так и самим предпринимателям. Как передает SHOT, предложение невиданной щедрости вызвало настолько большой ажиотаж, что покупатели в буквальном смысле разгромили бутик.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, покупатели устроили давку уже на входе в магазин. В самом бутике было еще жарче. Люди лезли друг на друга и ходили по головам в стремлении к халяве.

«По словам продавцов, те, кто сумел попасть внутрь, начали выносить буквально все: кроссовки, другие товары и даже дверь от холодильника с напитками», — говорится в публикации.

Сообщается, что все товары были отданы бесплатно. В результате инцидента никто не получил травм. Владельцы торговой точки в данный момент занимаются подсчетом убытков. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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