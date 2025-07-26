В Климовске прошел фестиваль донной ловли

Несмотря на немногочисленный состав участников (всего 5 человек против обычных 20-25), соревнования прошли в теплой атмосфере с соблюдением всех рыболовных традиций.

За час до начала судьи разметили сектора и провели жеребьевку при помощи лото. Ровно в назначенное время сигнальная ракета дала старт четырехчасовому состязанию. В водоеме, где водятся плотва, лещ, окунь, судак, линь и белый амур, клев в этот день оказался не самым активным, но это не помешало определить победителей.

Ветеран клуба Вячеслав Некрасов, участвующий в подобных фестивалях почти 10 лет, занял первое место с результатом 740 грамм.

«Я участвую в рыболовном клубе Климовска уже чуть меньше 10 лет. И на каждом фестивале я присутствую, либо в роли судьи, если детский фестиваль, либо как участник. Сегодня клев уже прекратился, но я всё равно планирую победить!», — отметил участник.

На втором месте с результатом 170 грамм оказался Денис Лоскутов. Победитель и призеры получили кубки и медали от спортивного комитета Подольска. Организаторы напомнили, что следующий фестиваль пройдет 30 августа — это будет турнир по климовскому двоеборью, где участникам предстоит одновременно ловить на донную и поплавочную снасти.

Ранее сообщалось, что в Александровке провели мастер-класс по созданию свечей с кофейным ароматом.