В Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского подвели итоги конкурса «Ученик года 2024»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского подвели итоги V школьного конкурса «К вершинам мастерства» — «Ученик года 2024». Звания была удостоена обучающаяся 8 класса отделения «Струнно-смычковые инструменты» Анна Матвеева.
Итоги конкурса подвели 7 мая. Мероприятие приурочили празднованию 184-й годовщины со дня рождения великого русского композитора П.И. Чайковского.
В 2023/2024 учебном году победительница конкурса вела активную деятельность: участвовала в различных престижных конкурсах, достойно выступала на концертах. Ученица продемонстрировала высокую успеваемость одновременно по всем дисциплинам. Большая заслуга в победе девушки принадлежит ее преподавателю Ирине Юрьевне Гучинской.
Обучающаяся отделения «Струнно-смычковые инструменты» была награждена различными дипломами Лауреата I и II степени на региональных, всероссийских и международных конкурсах. В 2024 году стала стипендиатом Фонда «Новые имена».
Клинская детская школа искусств им. П.И.Чайковского и администрация городского округа поздравляет победительницу конкурса и желает дальнейших успехов в творческой деятельности.
«Искренне поздравляем Анну с заслуженной победой и желаем новых взлетов и дальнейших творческих успехов! Браво!» — отметили в Клинской детской школе искусств им. П.И.Чайковского.
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