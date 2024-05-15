В Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского подвели итоги конкурса «Ученик года 2024»

В Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского подвели итоги V школьного конкурса «К вершинам мастерства» — «Ученик года 2024». Звания была удостоена обучающаяся 8 класса отделения «Струнно-смычковые инструменты» Анна Матвеева.

Итоги конкурса подвели 7 мая. Мероприятие приурочили празднованию 184-й годовщины со дня рождения великого русского композитора П.И. Чайковского.

В 2023/2024 учебном году победительница конкурса вела активную деятельность: участвовала в различных престижных конкурсах, достойно выступала на концертах. Ученица продемонстрировала высокую успеваемость одновременно по всем дисциплинам. Большая заслуга в победе девушки принадлежит ее преподавателю Ирине Юрьевне Гучинской.

Обучающаяся отделения «Струнно-смычковые инструменты» была награждена различными дипломами Лауреата I и II степени на региональных, всероссийских и международных конкурсах. В 2024 году стала стипендиатом Фонда «Новые имена».

Клинская детская школа искусств им. П.И.Чайковского и администрация городского округа поздравляет победительницу конкурса и желает дальнейших успехов в творческой деятельности.

«Искренне поздравляем Анну с заслуженной победой и желаем новых взлетов и дальнейших творческих успехов! Браво!» — отметили в Клинской детской школе искусств им. П.И.Чайковского.

Ранее мы сообщали, как Клин отпраздновал день рождения великого композитора, в чью честь назван музей.